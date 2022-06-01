«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Джесси Лингарда

«Манчестер Юнайтед» объявил о расставании с Джесси Лингардом.

Клуб не стал продлевать с 29-летним англичанином контракт, действие которого рассчитано до конца июня 2022 года. Игрок покинет «МЮ» по окончании этого месяца.

«Желаем тебе удачи в будущем», — говорится в официальном заявлении клуба.

Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед», он пришел в академию клуба в 2000 году. Футболист забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу в 232 матчах за команду.