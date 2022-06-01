Гол Ковачича был признан лучшим в прошедшем сезоне «Челси»

Забитый мяч Матео Ковачича в матче против «Ливерпуля» был признан лучшим голом сезона «Челси» по версии зрителей, информирует пресс-служба клуба.

В финальном опросе гол 28-летнего хорватского полузащитника набрал 88% зрительских голосов. Ковачич забил «Ливерпуля» в 21-м туре АПЛ и помог «Челси» избежать поражения, матч закончился ничьей (2:2).

В сезоне-2021/22 Ковачич сыграл 44 матча за «Челси», забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.