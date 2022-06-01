Погба попрощался с «МЮ»: «Было привилегией играть за этот клуб»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попрощался с клубом. 29-летний француз покидает клуб после окончания контракта.

«Было привилегией играть за этот клуб. Много прекрасных моментов и воспоминаний, но самое главное — это неограниченная поддержка фанатов. «Манчестер Юнайтед», спасибо», — написал француз в своем Twitter.

Погба является воспитанником академии «МЮ», в которую он перешел в 16 лет. Спустя 3 года он подписал контракт с «Ювентусом», откуда вернулся в «МЮ» в 2016 году.

Погба провел за манкунианцев 233 матча, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу. Француз выигрывал с клубом Кубок английской лиги и Лигу Европы в сезоне-2016/17.

Сообщалось, что Погба интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».