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Эванс подписал контракт на предсезонку с «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
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Защитник Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед» на недолгий срок, сообщает пресс-служба клуба. 35-летний футболист подписал краткосрочный контракт, который позволит ему принять участие в предсезонных играх команды в Эдинбурге и Сан-Диего.

На данный момент футболист является свободным агентом. Ранее у него истек срок контракта с «Лестером». Эванс выступал за «лис» на протяжении пяти сезонов.

35-летний защитник является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 198 играх он забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.

ФК Манчестер Юнайтед
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