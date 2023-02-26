«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги — 2:0.

Голом в составе «красных дьяволов» отметился Каземиру. Еще один мяч забил защитник «Ньюкасла» Свен Ботман в свои ворота.

Это первый трофей «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Также для команды это шестой Кубок английской лиги в истории.