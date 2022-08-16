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16 августа, 23:00

«Манчестер Юнайтед» не смог удовлетворить запросы Рабьо по зарплате. Переход маловероятен

Рабьо не устроило предложение «Манчестер Юнайтед» по личному контракту
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» не смог удовлетворить запросы по зарплате полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабье, сообщает Sky Sports.

По данным источника, переход маловероятен, несмотря на договоренности клубов между собой. Туринцы согласились на предложение манкунианцев в размере 15 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Сегодня, 16 августа стало известно, что «МЮ» проявляет интерес к полузащитника «Реала» Каземиро.

Адриен Рабьо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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Габриэл Жезус

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Паскаль Гросс

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И К Ж
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