«Манчестер Юнайтед» не смог удовлетворить запросы Рабьо по зарплате. Переход маловероятен
Рабьо не устроило предложение «Манчестер Юнайтед» по личному контракту
«Манчестер Юнайтед» не смог удовлетворить запросы по зарплате полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабье, сообщает Sky Sports.
По данным источника, переход маловероятен, несмотря на договоренности клубов между собой. Туринцы согласились на предложение манкунианцев в размере 15 миллионов фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Сегодня, 16 августа стало известно, что «МЮ» проявляет интерес к полузащитника «Реала» Каземиро.
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|
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|1
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
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|1
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|
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|
8
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|4
|
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|1
|0
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|2-4
|3
|
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|1
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|3
|
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|2
|1
|0
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|3
|
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|2
|0
|2
|0
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|2
|
13
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
15
|Вулверхэмптон
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Кр. Пэлас
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
18
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
19
|Вест Хэм
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
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|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|- : -
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|- : -
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|- : -
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|- : -
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.08
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|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
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Рис Джеймс
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|2
|0
|2
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Астон Вилла
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|2
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