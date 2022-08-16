«Тоттенхэм» подписал защитника «Удинезе» Удогие до 2027 года. Он вернется в Италию до конца года

«Тоттенхэм» объявил о подписании защитника «Удинезе» Дестини Удогие. Контракт с 19-летним итальянцем рассчитан до 2027 года.

До конца сезона-2022/23 игрок будет выступать в клубе из Удине на правах аренды.

Дестини Удогие — игрок «Тоттенхэма». ФК «Тоттенхэм»

В прошлом сезоне Удогие забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 17 миллионов евро.