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16 августа, 21:21

«Тоттенхэм» подписал защитника «Удинезе» Удогие до 2027 года. Он вернется в Италию до конца года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Дестини Удогие — игрок «Тоттенхэма».
Фото ФК «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» объявил о подписании защитника «Удинезе» Дестини Удогие. Контракт с 19-летним итальянцем рассчитан до 2027 года.

До конца сезона-2022/23 игрок будет выступать в клубе из Удине на правах аренды.

Дестини Удогие - игрок "Тоттенхэма". Фото ФК "Тоттенхэм"
Дестини Удогие — игрок «Тоттенхэма».
ФК «Тоттенхэм»

В прошлом сезоне Удогие забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 17 миллионов евро.

Источник: https://www.tottenhamhotspur.com/news/2022/august/udogie-signs-from-udinese/
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Удинезе
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 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 6-3 4
4
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
7
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
8
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
9
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 1-2 3
11
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
12
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
13
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
14
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
15
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
16
 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
19
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
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20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 - : -
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
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Ньюкасл – Ман. Сити
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МЮ – Ливерпуль
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Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 2
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 2 0 2
Дэнни Ингс

Дэнни Ингс

Астон Вилла

 2 0 2
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