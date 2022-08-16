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16 августа, 16:19

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Каземиро

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Каземиро, сообщает Marca.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием 30-летнего бразильца на случай неудачи с переходом хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

«Сливочные» в свою очередь пока не получали никаких предложений от «МЮ».

Контракт Каземиро с «Реалом» действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за мадридцев два матча и отличился одной результативной передачей.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
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 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
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Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
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Морено Родриго

Морено Родриго

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

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Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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И К Ж
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