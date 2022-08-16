«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Каземиро

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Каземиро, сообщает Marca.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием 30-летнего бразильца на случай неудачи с переходом хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

«Сливочные» в свою очередь пока не получали никаких предложений от «МЮ».

Контракт Каземиро с «Реалом» действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за мадридцев два матча и отличился одной результативной передачей.