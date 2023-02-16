«Манчестер Юнайтед» нашел замену де Хеа в «Севилье»

«Манчестер Юнайтед» занимается поиском замены для голкипера Давида де Хеа.

По данным The Sun, клуб заинтересовался марокканским вратарем Яссином Буну, выступающий в чемпионате Испании за «Севилью».

За «Севилью» футболист выступает с сентября 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость игрока — 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 31-летний вратарь сыграл 19 митчей, в которых пропустил 26 мячей.