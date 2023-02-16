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Сегодня, 11:13

«Манчестер Юнайтед» нашел замену де Хеа в «Севилье»

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» занимается поиском замены для голкипера Давида де Хеа.

По данным The Sun, клуб заинтересовался марокканским вратарем Яссином Буну, выступающий в чемпионате Испании за «Севилью».

За «Севилью» футболист выступает с сентября 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость игрока — 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 31-летний вратарь сыграл 19 митчей, в которых пропустил 26 мячей.

Давид Де Хеа
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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 Арсенал 22 16 3 3 47-21 51
2
 Ман. Сити 23 16 3 4 59-23 51
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
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18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
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Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 - : -
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 - : -
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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МЮ – Лестер
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Эрлин Бреут Холанн

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

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Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

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