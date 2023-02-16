«Ньюкасл» готов потратить на трансфер Кварацхелии 100 миллионов евро

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия может стать игроком чемпионата Англии, сообщает Tribal Football.

По данным источника, в футболисте заинтересован «Ньюкасл». Руководство готово потратить на трансфер грузина 100 миллионов евро.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне на счету 22-летнего грузинского футболиста 23 матча, 11 голов и 14 передач за неаполитанский клуб.