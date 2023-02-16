Де Брейне ответил фанатам «Арсенала», бросавшим в него пивные стаканы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне ответил болельщикам «Арсенала» после матча 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:1). Во время игры фанаты «канониров» бросали в игрока пивными стаканами.

На своей странице в социальных сетях футболист опубликовал снимки с матча, на которых видно как со стороны трибун в него летят пивные стаканы.

«Пива кому-нибудь? Спасибо», — подписал фотографии бельгиец.

Благодаря победе команда Хосепа Гвардиолы сравнялась по очкам с «канонирами». У них теперь по 51. «Сити» вышел на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «Арсенала» есть еще игра в запасе.