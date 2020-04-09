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«Манчестер Юнайтед» намерен помогать Национальной здравоохранительной службе Англии

15:40
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«Манчестер Юнайтед» намерен помогать Национальной здравоохранительной службе Англии. Клуб отдал парк автомобилей своего благотворительного фонда во временное распоряжение здравоохранительных служб, сообщил официальный сайт «МЮ».

Кроме 16 автомобилей, «Юнайтед» передал более 3 500 подарков сотрудникам здравоохранительной сферы, в том числе — санитарам и уборщикам.

«Олд Траффорд» был добавлен в резервный список потенциальных центров пожертвования крови. Возможно, он потребуется в дальнейшем в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

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