«Манчестер Юнайтед» намерен помогать Национальной здравоохранительной службе Англии. Клуб отдал парк автомобилей своего благотворительного фонда во временное распоряжение здравоохранительных служб, сообщил официальный сайт «МЮ».

Кроме 16 автомобилей, «Юнайтед» передал более 3 500 подарков сотрудникам здравоохранительной сферы, в том числе — санитарам и уборщикам.

«Олд Траффорд» был добавлен в резервный список потенциальных центров пожертвования крови. Возможно, он потребуется в дальнейшем в рамках борьбы с пандемией COVID-19.