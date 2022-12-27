«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть Осимхена в качестве альтернативы Гакпо

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в качестве альтернативы Коди Гакпо.

Как сообщает Manchester Evening News, «МЮ» начал искать замену Гакпо после того, как голландец решил перейти в «Ливерпуль». И пока Осимхен является главным претендентом.

Ранее 23-летний нигериец заявлял, что не собирается покидать итальянский клуб в ближайшее время.

Осимхен выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за неаполитанцев.

Портал Transfermarkt оценивает стомиость игрока в 70 миллионов евро.