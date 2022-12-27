ПСВ объявил о переходе нападающего Гакпо в «Ливерпуль»

ПСВ на официальном сайте объявил, что нападающий Коди Гакпо переходит в «Ливерпуль».

23-летний футболист в ближайшее время отправится в Англию для оформления последних деталей сделки.

По данным The Athletic, сумма трансфера составит 45 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний вингер провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко по системе «гол+пас».

На ЧМ-2022 форвард сыграл за свою национальную команду пять матчей и забил три мяча.