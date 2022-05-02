Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Брентфорд» в АПЛ

2 мая на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Брентфордом» (3:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

В составе «МЮ» голы забили Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду и Рафаэль Варан. На счету 37-летнего Роналду теперь 18 забитых мячей в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» с 58 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» с 40 баллами располагается на 14-й строчке.

7 мая «МЮ» сыграет с «Брайтоном», а «Брентфорд» встретится с «Саутгемптоном».