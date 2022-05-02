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2 мая, 23:50

Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Брентфорд» в АПЛ

Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду и Хуан Мата.
Фото Reuters

2 мая на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Брентфордом» (3:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

В составе «МЮ» голы забили Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду и Рафаэль Варан. На счету 37-летнего Роналду теперь 18 забитых мячей в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» с 58 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» с 40 баллами располагается на 14-й строчке.

7 мая «МЮ» сыграет с «Брайтоном», а «Брентфорд» встретится с «Саутгемптоном».

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
02 мая, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:0
Брентфорд
Голы
Бруну Фернандеш, 9 (1:0), Криштиану Роналду, 61 (2:0), Варан, 72 (3:0)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Алекс Теллес Варан Линделеф Далот Матич (Фред, 71) Мактоминай Мата (Джоунс, 75) Бруну Фернандеш Эланга (Кавани, 74) Криштиану Роналду
Брентфорд
Райя Хенри Бек Серенсен Янссон Роэрслев Расмуссен Айер Эриксен Нергор (Йенсен, 71) Янельт (Дасилва, 73) Тони Мбеумо (Висса, 76)
Предупреждения
Матич 54’  - 
Судьи
Кавана (Англия)

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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