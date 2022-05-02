«Арсенал» активизировал переговоры по трансферу Лаутаро Мартинеса

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес все еще находится в сфере интересов «Арсенала». Лондонский клуб активизировал переговоры по трансферу 24-летнего аргентинца, сообщает The Times.

Миланский клуб хочет получить за игрока минимум 80 миллионов евро. Ране появлялась информация об интерес к Лаутаро со стороны «Барселоны» и «Атлетико».

В текущем сезоне нападающий в 41 матче забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

Его контракт с «Интером» истекает в 2026 году.