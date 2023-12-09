«Астон Вилла» на своем поле встретится с «Арсеналом» в 16-м туре чемпионата Англии в субботу, 9 декабря. Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) и начнется в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Астон Вилла» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 15 туров команда из Бирмингема набрала 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. Канониры с 36 баллами лидируют.

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