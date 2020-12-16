«Манчестер Сити» и «Вест Бромвич» сыграли вничью

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче 13-го тура чемпионата Англии (1:1). Полузащитник Илкай Гюндоган на 30-й минуте вывел «горожан» вперед. «Дрозды» еще до перерыва сравняли счет благодаря автоголу.

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13-й тур

«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион» — 1:1 (1:1)

Голы: Гюндоган, 30 (1:0). Рубен Диаш, 43 — в свои ворота (1:1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Менди (Уокер, 75), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден (Агуэро, 76), Стерлинг, Габриэл Жезус.

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Гиббс, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Ливермор (Кровинович, 80), Сойерс, Галлахер, Филлипс (Пелтиер, 87), Грант (Остин, 70), Диангана.

Предупреждения: Галлахер, 40. Жоау Канселу, 45+2. Пелтиер, 90. Сойерс, 90+2. Аке, 90+4.

Судья: Бэнкес.

15 декабря. Манчестер. Стадион «Этихад».