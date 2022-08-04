«Манчестер Сити» представил третий комплект формы зеленого цвета

«Манчестер Сити» представил резервный комплект формы на сезон-2022/23.

Форма выполнена в зеленом цвете с темно-синими полосами на футболке. Третий комплект вдохновлен уличным искусством Манчестера, а также манчестерской пчелой.

Третий комплект формы «Манчестер Сити». ФК «Манчестер Сити»

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, опередив «Ливерпуль» на одно очко.