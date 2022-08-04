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Сегодня, 11:07

«Манчестер Сити» представил третий комплект формы зеленого цвета

Сергей Разин
корреспондент
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Третий комплект формы «Манчестер Сити».
Фото ФК «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» представил резервный комплект формы на сезон-2022/23.

Форма выполнена в зеленом цвете с темно-синими полосами на футболке. Третий комплект вдохновлен уличным искусством Манчестера, а также манчестерской пчелой.

Третий комплект формы «Манчестер Сити». Фото ФК «Манчестер Сити»
Третий комплект формы «Манчестер Сити».
ФК «Манчестер Сити»

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, опередив «Ливерпуль» на одно очко.

ФК Манчестер Сити
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 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
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19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
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Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
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 - : -
6.08 17:00
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 - : -
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