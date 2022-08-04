Эрик тен Хаг оценил трансферную кампанию «МЮ» этим летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о трансферной политике клуба.

«Мы знаем, чего хотим. Дело не просто в трансферах — нужно подписывать правильных игроков. Мы по-настоящему осторожно планируем трансферы и строго смотрим на это. Все это нужно для созданиях команды, которая сможет выигрывать», — цитирует тен Хага Sky Sports.

По итогам сезона-2021/22 «МЮ» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 58 очками в 38 матчах.