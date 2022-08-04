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Сегодня, 11:34

«Ноттингем Форест» и «Лидс» хотят подписать форварда «Саутгемптона» Адамса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» и «Лидс» проявляют интерес к нападающему «Саутгемптона» Че Адамсу, сообщает Football Insider.

Оба клуба видят в 26-летнем шотландце усиление и хотят подписать его этим летом.

В прошлом сезоне Адамс забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах за «Саутгемптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Футбол
ФК Лидс
ФК Ноттингем Форест
ФК Саутгемптон
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