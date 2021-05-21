«Манчестер Сити» предложит Стерлингу новый долгосрочный контракт

«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с нападающим Рахимом Стерлингом, сообщает Daily Mail.

Горожане намерены предложить 26-летнему англичанину новое долгосрочное соглашение, несмотря на то, что футболист перестал регулярно выступать за команду в Лиге чемпионов и не настолько результативен, как в предыдущие сезоны. Клуб хочет сохранить игрока, поскольку высоко оценивает его вклад в чемпионство команды в нынешнем сезоне.

В сезоне-2020/21 Стерлинг провел 47 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, на его счету 14 голов и 11 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.