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Кавани: «С гордостью ношу футболку «Манчестер Юнайтед»

09:57
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани перед финальным матчем Лиги Европы рассказал, что думает о своем сезоне в манчестерском клубе.

«Сейчас я хорошо себя чувствую. Думаю, я в неплохой форме. Всегда есть что-то, над чем стоит поработать, какой-то аспект, в котором можно прибавить.

Я горд быть частью «Манчестер Юнайтед». Ношу эту футболку с гордостью. Я из настоящих футбольных работяг, поэтому собираюсь показывать свою лучшую игру. Делаю все ради того, чтобы мы все насладились счастливыми моментами», — цитирует Кавани официальный сайт «МЮ».

В финале Лиги Европы «МЮ» сыграет с «Вильярреалом». Встреча состоится 26 мая в Гданьске. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

http://www.manutd.ru/

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