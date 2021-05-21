Брат Погба заявил, что надеется на его переход в «Барселону»
Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба высказался о будущем футболиста «красных дьяволов».
«Когда он выиграет Лигу Европы, мы обсудим с ним его будущее. Интерес к нему со стороны «Барселоны»? Я ничего не знаю, но, если бы мне поступило такое предложение, я бы подписал контракт на следующий день. Надеюсь, что Поль перейдет в «Барсу», — приводит Goal со ссылкой на El Chiringuito слова Матиаса Погба.
В сезоне-2020/21 Погба провел 41 матч за «Манчестер Юнайтед», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего француза в 60 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/hopefully-he-will-sign-for-barcelona-pogbas-brother/9exiv6vvdqy21jh1z0rtshwm4
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