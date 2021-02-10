«Манчестер Сити» побил рекорд английских клубов: 15 побед подряд

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии. В игре 1/4 финала команда Хосепа Гвардьолы победила «Суонси» 3:1. Для «Ман Сити» это 15-я победа подряд во всех турнирах (10 — в премьер-лиге, 3 — в Кубке Англии, 2 — в Кубке английской лиги).

Таким образом, команда побила рекорд английских клубов элитного дивизиона. Ранее 14 раз подряд побеждали «Престон» в 1892 году и «Арсенал» в 1987-м.

Последний раз «Манчестер Сити» не удалось победить 15 декабря в игре с «Вест Бромвичем» (1:1), а проиграла команда в последний раз 21 ноября с «Тоттенхэмом» (0:2).

За 15-матчевую серию вице-чемпионы Англии пропустили 5 мячей и десять раз сыграли на ноль.