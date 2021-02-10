«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» в 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии оказался сильнее «Суонси» (3:1) и вышел в четвертьфинал турнира.

Забитыми мячами у «горожан» отметились Кайл Уокер, Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. У хозяев поля отличился Морган Уиттакер.

«Манчестер Сити» одержал 15-ю победу подряд во всех турнирах.

Кубок Англии

1/8 финала

«Суонси» — «Манчестер Сити» — 1:3 (0:1)

Голы: Уокер, 30 (0:1). Стерлинг, 47 (0:2). Габриэл Жезус, 50 (0:3). Уиттакер, 77 (1:3).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Ляпорт, Менди, Гарсия, Гюндоган (Дойл, 57), Эрнандес (Гомес, 72), Стерлинг (Махрез, 56), Бернарду Силва (Фоуден, 66), Габриэл Жезус, Торрес.

Судья: Бэнкес (Англия).

10 февраля. Суонси. Стадион «Либерти».