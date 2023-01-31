«Манчестер Сити» определился с трансферной целью на лето

«Манчестер Сити» планирует этим летом купить полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, сообщает Daily Mail.

По данным источника, главный тренер Хосеп Гвардиола намерен обновить состав команды по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» также претендует на игрока.

Действующий контракт Мэддисона рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи. На чемпионате мира-2022 он был в заявке сборной Англии, но на поле не выходил.