Переговоры «ПСЖ» и «Челси» по трансферу Зиеша зашли в тупик

Трансфер полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «ПСЖ» может сорваться, сообщает журналист Сами Мокбел.

По данным источника, клубы не могут согласовать условия потенциальной сделки. Однако сам футболист хочет, чтобы трансфер состоялся. Поэтому готов побороться за свой переход.