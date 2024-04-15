«Манчестер Сити» нашел замену Де Брейне в «Ньюкасле»
Руководство «Манчестер Сити» определилось с возможной заменой полузащитнику клуба Кевину Де Брейне, сообщает Fichajes.
По информации источника, ближайшим летом «горожане» планируют подписать хавбека «Ньюкасла» Бруну Гимарайнша. Сумма предполагаемого трансфера может составить 100 миллионов фунтов стерлингов. Также на 26-летнего бразильца претендует «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что в приобретении Де Брейне заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.
Гимарайнш выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. Всего за команду он провел 101 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
2
|Арсенал
|32
|22
|5
|5
|75-26
|71
|
3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|
4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68-49
|63
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52-58
|48
|
9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55-52
|44
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46-51
|43
|
12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49-51
|42
|
13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47-57
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37-54
|33
|
15
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47-58
|32
|
16
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32-42
|29
|
17
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|42-58
|26
|
18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46-70
|25
|
19
|Бернли
|33
|4
|8
|21
|33-68
|20
|
20
|Шеффилд Юн.
|32
|3
|7
|22
|30-84
|16
|13.04
|14:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|4 : 0
|13.04
|17:00
|
Брентфорд – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|13.04
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|1 : 1
|13.04
|17:00
|
Ман. Сити – Лутон Таун
|5 : 1
|13.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|2 : 2
|13.04
|19:30
|
Борнмут – МЮ
|2 : 2
|14.04
|16:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|0 : 1
|14.04
|16:00
|
Вест Хэм – Фулхэм
|0 : 2
|14.04
|18:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|0 : 2
|15.04
|22:00
|
Челси – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|17
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7