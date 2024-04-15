Моуринью может возглавить «Вест Хэм»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить один из клубов АПЛ. Об этом сообщает TEAMtalk.

Согласно данным источника, в услугах 61-летнего специалиста заинтересован «Вест Хэм», рассматривающий португальца в качестве возможной замены Дэвиду Мойесу, контракт с которым истекает по окончании сезона-2023/24.

Ранее в своей карьере Моуринью тренировал в АПЛ такие команды, как «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Он становился трехкратным чемпионом Англии. Из «Ромы» специалист был уволен в январе 2024 года.

На данный момент «Вест Хэм» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 33 матчах.