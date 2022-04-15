«Манчестер Сити» намерен активизировать работу по трансферу Холанна

«Манчестер Сити» планируют значительно активизировать работу по трансферу нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

21-летний норвежец все еще не принял решение относительно своего будущего, поэтому «горожане» хотят помочь ему сделать выбор в их пользу.

Также сообщается, что после решения вопроса с Холанном «Манчестер Сити» хочет сосредоточиться на трансфере нового полузащитника.

В нынешнем сезоне форвард забил 23 мяча и отдал семь результативных передач в 25 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.