Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал решение руководства «Бернли» уволить главного тренера клуба Шона Дайча.

«Вот так шутка! Если бы вы дали ему приличный бюджет, вы бы никогда не беспокоились о вылете», — написал Каррагер в своем Twitter.

Дайч возглавлял «Бернли» девять лет и 166 дней. При нем клуб дважды выходил в английскую премьер-лигу (АПЛ) из чемпионшипа, а в сезоне-2018/19 впервые за 51 год попал в европейские кубки.

После 30 туров АПЛ «Бернли» набрал 25 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.