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«Манчестер Сити» извинился перед болельщиками за Суперлигу

06:14
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«Манчестер Сити» разослал электронные письма всем болельщикам, являющимся членами фан=клуба, с извинениями за участие в проекте Суперлиги. «Горожане» стали первым клубом, который во вторник, 20 апреля, заявил о намерении отказаться от участия в создании нового турнира.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».

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