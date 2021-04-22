«Манчестер Сити» извинился перед болельщиками за Суперлигу

«Манчестер Сити» разослал электронные письма всем болельщикам, являющимся членами фан=клуба, с извинениями за участие в проекте Суперлиги. «Горожане» стали первым клубом, который во вторник, 20 апреля, заявил о намерении отказаться от участия в создании нового турнира.

Manchester City a envoy? un e-mail ? tous les supporters qui sont membres du club en pr?sentant leurs excuses pour avoir rejoint la Super League. pic.twitter.com/9EfKQZn9NA — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) April 22, 2021

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».