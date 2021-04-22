«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

«Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» в матче 32-го тура чемпионата Англии (2:1). Джон Макгинн уже на 1-й минуте вывел хозяев вперед. Однако еще до перерыва «горожане» смогли отыграться и выйти вперед. Вторая половина встречи обошлась без забитых мячей.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет 11-й.

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Премьер-лига

32-й тур

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:2 (1:2)

Голы: Макгинн, 1 (1:0). Фоуден, 22 (1:1). Эрнандес, 40 (1:2).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Макгинн, Накамба (Баркли, 63), Дуглас Луис, Рэмси (Дэвис, 46), Траоре (Эль-Гази, 75), Уоткинс.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Эрнандес, Фоуден, Махрез (Фернандинью, 90), Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Ляпорт, 46).

Предупреждения: Гюндоган, 44. Кэш, 54.

Удаления: Стоунс, 44. Кэш, 57.

Судья: Бэнкес.

21 апреля. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».