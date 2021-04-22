Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Франции против «Астон Виллы» (2:1). «Сити» пропустил на первой минуте встречи.

«Не то начало, о котором я мечтал, но нам очень хорошо удалось отреагировать, мы хорошо играли с мячом и без него. Стоунс опоздал, но у него не было намерения ударить соперника, он не делал это намеренно. Тяжело играть много времени в меньшинстве, но даже с 10 игроками мы выглядели хорошо.

Суперлига нас не отвлекала, мы были сосредоточены. Конечно, все были обеспокоены, но игроки были сосредоточены на игре. Нас ждет финал Кубка лиги, полуфинал Лиги чемпионов», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» идет 11-й.