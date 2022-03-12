«Манчестер Сити» и «Реал» интересуются защитником «Челси» Джеймсом

«Манчестер Сити» и «Реал» интересуются защитником «Челси» Рисом Джеймсом, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб хочет воспользоваться сложной ситуацией в «Челси» и сделать существенные вложения, чтобы подписать Джеймса. Испанская команда в свою очередь ищет защитника на замену Дани Карвахалю, который не проявил себя в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Контракт 22-летнего Джеймса с «Челси» действует до 30 июня 2025 года. Рыночная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt.ru составляет 55 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл за «Челси» 26 матчей во всех турнирах. заюил шесть голов и отдал семь результативных передач.