«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии 25 мая

«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии в субботу, 25 мая. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча. Ключевые события «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игры не будет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

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В полуфинале Кубка страны горожане обыграли «Челси» со счетом 1:0, а красные были сильнее Ковентри в серии пенальти — 3:3 (4:2).

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