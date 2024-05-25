«Плимут» сообщил о назначении Руни на пост главного тренера команды

Выступающий в чемпионшипе «Плимут» объявил о назначении бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни на пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х.

По итогам нынешнего сезона чемпионшипа «Плимут» набрал 51 очко и занял 21-е место в турнирной таблице.

Последним местом работы Руни был «Бирмингем», в котором он работал с октября 2023 года по январь 2024 года. Ранее 38-летний тренер работал с американским «Ди Си Юнайтед» и «Дерби Каунти».