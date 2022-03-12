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Сегодня, 16:35

«Чистой воды грабеж и произвол». Билялетдинов — о санкциях в адрес Абрамовича

Билялетдинов отреагировал на отстранение Абрамовича от должности главы «Челси»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на отстранение Романа Абрамовича от должности главы футбольного клуба «Челси» Советом АПЛ.

«Это произвол. Не знаю, на каком основании произошло это отстранение, но понятно, что сейчас душат со всех сторон. А судьи кто? Истинное отношение к Абрамовичу проявляется в таких моментах. И не только к нему, а ко всем: ты нам давай финансы, а в нужный момент мы у тебя все заберем, иди ты лесом. Хорошо хоть академия Галицкого находится на территории России — не отнимут.

То, что произошло с Абрамовичем, чистейшей воды грабеж. Просто подошли, забрали и сказали «До свидания, иди». Они решили так, значит, в их юридическом поле это норма. Но надо это как-то оспаривать, отстаивать. Столько отдать клубу сил, времени, здоровья и нервов и такое получить в ответ. Наказывают всех оптом. Был ваш костюмчик, стал наш костюмчик. Поддержим Романа Абрамовича, только слова сочувствия", — сказал Билялетдинов «СЭ».

Из-за введенных санкций в адрес Романа Абрамовича все счета «Челси» заморожены, владелец не сможет продать клуб. Также невозможны осуществление трансферов, подписание новых контрактов с действующими футболистами, продажа билеты на матчи лондонского клуба болельщикам без абонемента.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Ринат Билялетдинов
ФК Челси
Роман Абрамович
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Неделя

«Манчестер Сити» и «Реал» интересуются защитником «Челси» Джеймсом
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 27 16 8 3 56-19 56
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 28 13 4 11 28-23 43
9
 Астон Вилла 27 11 3 13 40-37 36
10
 Саутгемптон 28 8 11 9 35-43 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 27 7 10 10 32-47 31
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 28 5 4 19 27-54 19
20
 Норвич 28 4 5 19 17-61 17
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 - : -
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
19.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
19.03 20:30
Бернли – Саутгемптон
 - : -
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
20.03 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.03 17:00
Уотфорд – Эвертон
 - : -
20.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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