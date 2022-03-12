Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на отстранение Романа Абрамовича от должности главы футбольного клуба «Челси» Советом АПЛ.

«Это произвол. Не знаю, на каком основании произошло это отстранение, но понятно, что сейчас душат со всех сторон. А судьи кто? Истинное отношение к Абрамовичу проявляется в таких моментах. И не только к нему, а ко всем: ты нам давай финансы, а в нужный момент мы у тебя все заберем, иди ты лесом. Хорошо хоть академия Галицкого находится на территории России — не отнимут.

То, что произошло с Абрамовичем, чистейшей воды грабеж. Просто подошли, забрали и сказали «До свидания, иди». Они решили так, значит, в их юридическом поле это норма. Но надо это как-то оспаривать, отстаивать. Столько отдать клубу сил, времени, здоровья и нервов и такое получить в ответ. Наказывают всех оптом. Был ваш костюмчик, стал наш костюмчик. Поддержим Романа Абрамовича, только слова сочувствия", — сказал Билялетдинов «СЭ».

Из-за введенных санкций в адрес Романа Абрамовича все счета «Челси» заморожены, владелец не сможет продать клуб. Также невозможны осуществление трансферов, подписание новых контрактов с действующими футболистами, продажа билеты на матчи лондонского клуба болельщикам без абонемента.