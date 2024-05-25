«Манчестер Юнайтед» уже провел переговоры с Тухелем и Маккеной

Руководство «Манчестер Юнайтед» провело переговоры с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем, сообщает Daily Mail. Специалист летом покинет свой пост в мюнхенском клубе.

По данным источника, руководство команды также пообщалось с главным тренером «Ипсвича» Кираном Маккеной. Клуб ищет подходящую замену главному тренеру Эрику тен Хагу.

24 мая стало известно, что 54-летний тренер уйдет из команды вне зависимости от результата Кубка Англии. В субботу, 25 мая, «МЮ» в решающем матче сыграет с «Манчестер Сити». Начало — в 17.00 по московскому времени.