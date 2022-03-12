В Госдуме высказались о ситуации с Романом Абрамовичем

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на введение Великобританией санкций на владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«В любой момент могут же национализировать клуб. Они не могут потерять такую команду. Не знаю, как они будут юридически это все делать, чтобы после того, как все это закончится, у Абрамовича не было оснований подать на них в суд. Многие страны раньше не позволяли иностранцам владеть клубом или компанией. Сейчас мир стал открытым, все подумали, что это навсегда. Расслабились и забыли, что бывают такие истории. Когда подписывались контракты, никто даже не предполагал, что может такое произойти. Абрамович уходил по-доброму, потому что трепетно относился к клубу», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова считает, что Абрамович может присмотреться к российским клубам.

«Если ему интересна тема футбола, то он может присмотреться к российскому клубу. Но Абрамович сам должен этого хотеть. Он к «Челси» относился трепетно, любил клуб. Надо понимать, если такое возможно с российским клубом, то это будет хорошо. Галицкий, например, много делает для «Краснодара». Вот только такой подход должен быть, а обязать и заставить человека нельзя», — добавила Журова «СЭ».

Из-за введенных санкций в адрес Романа Абрамовича все счета «Челси» заморожены, владелец не сможет продать клуб. Также невозможны осуществление трансферов, подписание новых контрактов с действующими футболистами, продажа билеты на матчи лондонского клуба болельщикам без абонемента.