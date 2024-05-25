Тен Хаг после победы в Кубке Англии ответил на вопрос о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг после победы «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии ответил на вопрос о том, был ли матч против «Манчестер Сити» для него последним в качестве главного тренера «красных дьяволов».

«Я не знаю. Единственное, чем я занимаюсь, — это готовлю свою команду, развиваю ее. Футбол — это завоевание трофеев. Я хочу играть в лучший футбол, динамичный, атакующий, но в конце концов нужно выигрывать матчи и турниры. Это была наша единственная возможность, и мы ею воспользовались. Я очень горжусь игроками и персоналом», — приводит Daily Mail слова тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счетом 2:1. «Красные дьяволы» стали обладателем Кубка Англии в 13-й раз.