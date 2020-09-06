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«Манчестер Сити» будет платить Кулибали 12 миллионов евро за сезон

11:35
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«Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с защитником «Наполи» Калиду Кулибали, утверждает Sportitalia.

Сенегалец подпишет с манчестерским клубом сделку до 2025 года. Зарплата 29-летнего защитника составит 12 миллионов евро за сезон.

В чемпионате Италии сезона-2019/2020 Кулибали провел за «Наполи» 25 матчей, в которых получил 7 желтых карточек. Кулибали перешел в «Наполи» из бельгийского «Генка» в 2014 году. Контракт защитника с клубом действителен до лета 2023 года.

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