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Сегодня, 18:00

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: где смотреть трансляцию матча Суперкубка Англии

Матч за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдет 6 августа
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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ФК &amp;quot;Манчестер Сити&amp;quot;.
Фото Reuters

В воскресенье, 6 августа, состоится матч за Суперкубок Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 18:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» попал в Суперкубок Англии, выиграв премьер-лигу. «Арсенал» получил возможность взять первый трофей сезона благодаря второму месту в минувшем чемпионате — обладателем национального Кубка также стала команда из Манчестера.

Англия. Суперкубок.
06 авг, 18:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Арсенал

Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль». Больше всех побед у «Манчестер Юнайтед» — 21 раз. По 16 титулов в активе «Арсенала» и «Ливерпуля». У «Манчестер Сити» шесть трофеев.

Следить за ходом матча в эфире российских телеканалов не получится, так как официальных трансляций встречи не запланировано. Наблюдать за игрой можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
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