Самые дорогие трансферы «Манчестер сити»: топ-5 переходов
Хорват Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола — его трансфер обошелся горожанам в 90 миллионов евро. Однако это не является рекордным переходом для клуба. «СЭ» представляет топ-5 самых дорогостоящих трансферов английского клуба.
Джек Грилиш
Откуда: «Ноттс Каунти»
Когда: 2021
Сумма трансфера: 117,5 миллиона евро
В августа 2021 года игрок сборной Англии перешел в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 100 миллионов фунтов (117,5 миллиона евро), что стало рекордом не только для горожан, но и для британских футбольных клубов. Срок соглашения составил 6 лет.
Йошко Гвардиол
Откуда: «РБ Лейпциг»
Когда: 2023
Сумма трансфера: 90 миллионов евро
5 августа 2023 года «Сити» объявил о трансфере защитника сборной Хорватии. Сумма сделки составила 90 миллионов евро. Таким образом, Гвардиол стал дорогим защитником в истории, обойдя в этом списке Виргила ван Дейка и Харри Магуайра.
Кевин де Брейне
Откуда: «Вольфсбург»
Когда: 2015
Сумма трансфера: 76 миллионов евро
30 августа 2015 года Кевин вернулся в Англию после игры за «Вольфсбург», «Вердер» и «Генк» и заключил контракт с «Манчестер Сити». На тот момент это стало самым дорогим приобретением клуба и вторым по стоимости в истории АПЛ — сумма трансфера составила 76 миллионов евро.
Рубен Диаш
Откуда: «Бенфика»
Когда: 2020
Сумма трансфера: 71,60 миллиона евро
Португальский футболист перешел в «Манчестер Сити» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила 68 миллионов евро. К тому же его бывшая команда могла расчитывать на дополнительные 3,6 миллиона евро в виде бонусов по итогам результатов защитника в новом клубе.
Родри
Откуда: «Атлетико Мадрид»
Когда: 2019
Сумма трансфера: 70 миллионов евро
В июле 2019 года «Манчестер Сити» выплатил сумму отступных, которая была прописана в контракте испанского футболиста. Она составила 70 миллионов евро. А в 2023 году именно Родри стал автором единственного года горожан в финале Лиги чемпионов и помог своей команде выиграть турнир впервые в истории.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0-0
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Ньюкасл
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0-0
|0
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6
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -