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Сегодня, 20:15

Самые дорогие трансферы «Манчестер сити»: топ-5 переходов

Переход защитника Гвардиола стал вторым самым дорогим трансфером в истории «Манчестер Сити»
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Йошко Гвардиол.
Фото ФК «Манчестер Сити»
Подборка самых дорогих переходов горожан.

Хорват Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола — его трансфер обошелся горожанам в 90 миллионов евро. Однако это не является рекордным переходом для клуба. «СЭ» представляет топ-5 самых дорогостоящих трансферов английского клуба.

Джек Грилиш

Фото Global Look Press

Откуда: «Ноттс Каунти»
Когда: 2021
Сумма трансфера: 117,5 миллиона евро

В августа 2021 года игрок сборной Англии перешел в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 100 миллионов фунтов (117,5 миллиона евро), что стало рекордом не только для горожан, но и для британских футбольных клубов. Срок соглашения составил 6 лет.

Йошко Гвардиол

Фото Global Look Press

Откуда: «РБ Лейпциг»
Когда: 2023
Сумма трансфера: 90 миллионов евро

5 августа 2023 года «Сити» объявил о трансфере защитника сборной Хорватии. Сумма сделки составила 90 миллионов евро. Таким образом, Гвардиол стал дорогим защитником в истории, обойдя в этом списке Виргила ван Дейка и Харри Магуайра.

Йошко Гвардиол. Самые дорогие защитники мира: топ-5 трансферов в истории футбола

Кевин де Брейне

Футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press

Откуда: «Вольфсбург»
Когда: 2015
Сумма трансфера: 76 миллионов евро

30 августа 2015 года Кевин вернулся в Англию после игры за «Вольфсбург», «Вердер» и «Генк» и заключил контракт с «Манчестер Сити». На тот момент это стало самым дорогим приобретением клуба и вторым по стоимости в истории АПЛ — сумма трансфера составила 76 миллионов евро.

Рубен Диаш

Фото Global Look Press

Откуда: «Бенфика»
Когда: 2020
Сумма трансфера: 71,60 миллиона евро

Португальский футболист перешел в «Манчестер Сити» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила 68 миллионов евро. К тому же его бывшая команда могла расчитывать на дополнительные 3,6 миллиона евро в виде бонусов по итогам результатов защитника в новом клубе.

Родри

Фото Global Look Press

Откуда: «Атлетико Мадрид»
Когда: 2019
Сумма трансфера: 70 миллионов евро

В июле 2019 года «Манчестер Сити» выплатил сумму отступных, которая была прописана в контракте испанского футболиста. Она составила 70 миллионов евро. А в 2023 году именно Родри стал автором единственного года горожан в финале Лиги чемпионов и помог своей команде выиграть турнир впервые в истории.

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Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: где смотреть трансляцию матча Суперкубка Англии
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
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12.08 17:00
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