«Манчестер Сити» громит «Уотфорд» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Уже к 19-й минуте счет стал 5:0, при этом первый мяч чемпионы забили экс-голкиперу английской сборной Бену Фостеру уже на 1-й минуте.

Серхио Агуэро провел 100-й гол в премьер-лиге на стадионе «Этихад». В истории премьер-лиги только два футболиста смогли забить не меньше сотни голов на одном стадионе: Тьерри Анри на «Хайбери» (114) и Уэйн Руни на «Олд Траффорд» (101).