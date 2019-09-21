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«Ман Сити» — «Уотфорд»: 5:0 к 19-й минуте! Агуэро — в одном ряду с Анри и Руни

17:23

«Манчестер Сити» громит «Уотфорд» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Уже к 19-й минуте счет стал 5:0, при этом первый мяч чемпионы забили экс-голкиперу английской сборной Бену Фостеру уже на 1-й минуте.

Серхио Агуэро провел 100-й гол в премьер-лиге на стадионе «Этихад». В истории премьер-лиги только два футболиста смогли забить не меньше сотни голов на одном стадионе: Тьерри Анри на «Хайбери» (114) и Уэйн Руни на «Олд Траффорд» (101).

Манчестер Сити — Уотфорд

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