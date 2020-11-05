Бывший защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако, выступающий за «Кристал Пэлас», прокомментировал решение суда признать ложными обвинения со стороны ВАДА в употреблении игроком допинга.

— Я счастлив, счастлив за свою семью и друзей, за всех, кто был рядом со мной все это время, потому что непросто, когда ты — профессиональный футболист или спортсмен, а тебя обвиняют в допинге, — приводит Goal.com слова Сако. — Это худшее, в чем вас могут обвинить. Это большой день для меня. Важно, чтобы у спортсменов был такой пример. Атлеты должны быть осторожнее и внимательнее, понимать, что они принимают.

В марте 2016 года допинг проба Сако дала положительный результат, из-за чего он пропустил финал Лиги Европы с «Севильей». Однако затем выяснилось, что жиросжигающий препарат хигенамин не является запрещенным, и в июле этого же года наказание с него сняли по решению дисциплинарного комитета УЕФА.

В ВАДА сначала признали невиновность игрока, но затем 23 августа вновь обвинили его в применении допинга, а затем в пресс-релизе агентства от 20 апреля 2017 года об этом было заявлено повторно. После этого он подал в суд. В среду был объявлено, что иск футболиста был удовлетворен. Организации придется заплатить 13 миллионов фунтов компенсации. Кроме того, в ВАДА извинились за клевету.