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Максим Калиниченко: «Даже не знаю, кого мне больше жаль – Рангника или Роналду»

19:56
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал новость о назначении Ральфа Рангника главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Я даже не знаю кого мне жальче больше, Рангника, который будет пытаться выстроить свой любимый прессинг, или КриРо, который в этом самом компоненте просто посторонний, - написал Калиниченко в своем Telegram-канале. - Как будет выходить из ситуации тренер, при которой его, вроде как главная звезда, попросту не подходит под тактику. И не просто не подходит, а абсолютно вылетает из нее. По всем параметрам и метрикам прессинга, КриРо один из худших в лиге.

Прям очень интересно, как будет выходить Рангник из этой патовой ситуации. Поставить в состав Роналду, рухнет вся система и вся работа в цикле. Не поставить-получишь разгневанную звезду и бардак в раздевалке. Ну и есть еще один, фантастический сценарий, при котором Криштиано начнет выполнять все, что скажет немец. Вот тогда я точно скажу, что Роналду круче Месси».

Ранее пост главного тренера «МЮ» покинул Уле Гуннар Сульшер. Временно эту должность занял Майкл Каррик.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Зенит 0
1-й тайм

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50

Дополнительная информация:

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Евгений Петров все материалы автора

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