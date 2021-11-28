Максим Калиниченко: «Даже не знаю, кого мне больше жаль – Рангника или Роналду»
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал новость о назначении Ральфа Рангника главным тренером «Манчестер Юнайтед».
«Я даже не знаю кого мне жальче больше, Рангника, который будет пытаться выстроить свой любимый прессинг, или КриРо, который в этом самом компоненте просто посторонний, - написал Калиниченко в своем Telegram-канале. - Как будет выходить из ситуации тренер, при которой его, вроде как главная звезда, попросту не подходит под тактику. И не просто не подходит, а абсолютно вылетает из нее. По всем параметрам и метрикам прессинга, КриРо один из худших в лиге.
Прям очень интересно, как будет выходить Рангник из этой патовой ситуации. Поставить в состав Роналду, рухнет вся система и вся работа в цикле. Не поставить-получишь разгневанную звезду и бардак в раздевалке. Ну и есть еще один, фантастический сценарий, при котором Криштиано начнет выполнять все, что скажет немец. Вот тогда я точно скажу, что Роналду круче Месси».
Ранее пост главного тренера «МЮ» покинул Уле Гуннар Сульшер. Временно эту должность занял Майкл Каррик.
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