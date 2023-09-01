«Вест Хэм» обыграл «Лутон Таун» в матче АПЛ

«Вест Хэм» на выезде обыграл «Лутон Таун» в матче 4-го тура чемпионата Англии-2023/24 — 2:1.

Голами у гостей отметились Джаррод Боуэн (37-я минута) и Курт Зума (85-я). За хозяев забил Мадс Андерсен (90+2-я).

«Вест Хэм» набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон Таун» расположился на 20-й строчке, не набрав ни одного балла.