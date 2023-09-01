Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Джонни Эванс перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте клуба.

35-летний североирландец заключил контракт с «красными дьяволами» на один год.

Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед», футболист играл за клуб с 2006 по 2015 год. В 198 играх он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

В прошлом сезоне Эванс выступал за «Лестер». Он принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями.